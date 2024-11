Die Stadt Dnipro wurde schon häufiger von Russland angegriffen - hier das Archivbild eines Angriffs im Januar 2023. (AFP / VITALII MATOKHA)

Wie die ukrainische Luftwaffe erklärte, feuerte die russische Armee

Hyperschallraketen, Marschflugkörper und erstmals auch eine Interkontinentalrakete auf die Ukraine ab. Letztere sei von der Region Astrachan am Kaspischen Meer aus gestartet. Nach Behördenangaben wurden ein Industriebetrieb und ein Zentrum für Menschen mit Behinderungen in der Stadt Dnipro beschädigt. Zudem seien zwei Feuer ausgebrochen.

Medienberichten zufolge feuerte die Ukraine ihrerseits in den vergangenen beiden Tagen erstmals Marschflugkörper aus britischer und US-amerikanischer Produktion auf Ziele in Russland ab. Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Makeiev, bekräftigte seine Haltung, dass die Bundesregierung Kiew ebenfalls Marschflugkörper liefern sollte. Makeiev sagte im Deutschlandfunk, es wäre gut, wenn man sich in der Bundesrepublik nicht nur vor einer Eskalation des Krieges fürchten, sondern auch sehen würde, dass die militärische Unterstützung der Ukraine im deutschen Interesse liege.

