Guerrilla-Kämpfer

Das Militär bestätigte die Verschleppung von 72 Soldaten in der südwestlichen Provinz Cauca. Ein Teil davon sei wieder befreit worden. Der Rest befinde sich in Geiselhaft von Guerrila-Gruppen. - In diesem Jahr wurden bereits mehrfach kolumbianische Soldaten entführt und tagelang festgehalten. Die Soldaten widersetzen sich für gewöhnlich der Gefangennahme nicht. da es sich bei den Tätern laut Armeeangaben oft um Zivilisten handelt, die von Guerilla-Kämpfern zu den Geiselnahmen gezwungen werden.

In Kolumbien sind nach Angaben der Regierung Splittergruppen der ehemaligen Farc-Guerilla aktiv. Im August kam es auch zu bewaffneten Überfällen und Anschlägen mit mehreren Toten.

