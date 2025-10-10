Philippinen

Laut der US-Erdbebenwarte hatte es eine Stärke von 7,4. Das Zentrum lag in der südlichen Provinz Davao Oriental auf der Insel Mindanao. Eine Tsunami-Warnung wurde nach einiger Zeit wieder aufgehoben. In vielen betroffenen Gebieten fiel der Strom aus. Örtlich wurden Gebäude beschädigt. Mindestens zwei Menschen kamen ums Leben.
Erst vor gut einer Woche hatte ein Beben der Stärke 6,9 die Provinz Cebu erschüttert. Mehr als 70 Menschen kamen ums Leben, hunderte wurden verletzt.
Diese Nachricht wurde am 10.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.