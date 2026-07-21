Schifffahrts-Behörde

Die Straße von Hormus gilt als eine der wichtigsten Handelsrouten für die Schifffahrt weltweit. (picture alliance / dpa / The Visible Earth)

Das Frachtschiff sei vor der Küste des Omans von einem unbekannten Geschoss getroffen worden, meldete die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt in der Nacht. Der Vorfall ereignete sich demnach knapp 15 Kilometer nordöstlich des omanischen Ortes Limah. Erst am Vortag war vor der Küste des Landes ein Schiff angegriffen worden und in Brand geraten. Der Iran verlangt, dass Schiffe eine Route entlang seiner eigenen Küste nehmen. Der Konflikt um die Meerenge ist einer der Gründe, warum die Kampfhandlungen zwischen den USA und dem Iran derzeit wieder eskalieren.

Die Straße von Hormus ist von zentraler Bedeutung für den globalen Handel etwa mit Öl, Gas und Dünger. Umstritten ist insbesondere die Frage, wie und durch wen eine sichere Durchfahrt gewährleistet werden kann.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.