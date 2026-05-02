Naher Osten

Im Libanon sind nach israelischen Angriffen erneut Menschen getötet worden. (Archivbild) (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Marwan Naamani)

Das Gesundheitsministerium in Beirut sprach örtlichen Medienberichten zufolge von zwölf Toten und 25 Verletzten. Eines der Opfer sei ein Kind. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht. Laut Medienberichten wurden im Südlibanon und in Nordisrael vier israelische Soldaten leicht verletzt.

Offiziell gilt im Krieg zwischen der Hisbollah und Israel eine Waffenruhe. Faktisch kommt es aber täglich zu Angriffen beider Seiten. Israels Streitkräfte sind auch mit Bodentruppen im Südlibanon präsent. Der Libanon selbst ist offiziell keine Konfliktpartei. Im Zuge des Iran-Kriegs war auch der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah erneut eskaliert.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.