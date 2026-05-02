Naher Osten

Das libanesische Gesundheitsministerium teilte mit, in dem Ort Habbusch seien sechs Menschen getötet worden, darunter ein Kind. Mindestens acht Menschen seien verletzt worden. Israels Armee gab an, Stellungen der militant-islamistischen Hisbollah-Miliz attackiert zu haben. Die Einwohner seien vor den Angriffen aufgerufen worden, sich in Sicherheit zu bringen.
Seit Mitte April gilt zwischen Israel und dem Libanon eine Waffenruhe. Dennoch greifen sich die israelische Armee und die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz fast täglich gegenseitig an.
Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.