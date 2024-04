Ein Gebäude der Rechtsakademie von Odessa brennt nach einem russischen Raketenangriff. (Victor Sajenko/AP/dpa)

Sechs weitere wurden nach Angaben des örtlichen Gouverneurs verletzt. Das russische Militär habe präzisionsgelenkte Munition eingesetzt, hieß es. In der Hafenstadt Odessa stieg die Zahl der Todesopfer nach einem Angriff gestern inzwischen auf fünf. Ein Mann sei im Krankenhaus gestorben, teilten die Behörden mit. 23 Menschen sind demnach noch in medizinischer Behandlung. Vier Personen befänden sich in einem äußerst kritischen Zustand, unter ihnen ein vierjähriges Mädchen.

Der Angriff beschädigte nach ukrainischen Angaben Wohngebäude und zivile Infrastruktur in Odessa. Getroffen wurde auch ein schlossartiges Gebäude an der Küste, das lokal als "Harry-Potter-Schloss" bekannt ist. Es gehört zu einer Privatuniversität. Über den Hafen von Odessa am Schwarzen Meer wird ein Großteil der wirtschaftlich bedeutsamen ukrainischen Getreideexporte abgewickelt. Russland greift die Stadt und ihren Hafen immer wieder mit Raketen und Drohnen an.

