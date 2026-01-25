Nahostkonflikt

Große Teile des Gazastreifens sind zerstört. (picture alliance / Anadolu / Khalil Ramzi Alkahlut)

Die Armee erklärte, Terroristen hätten die sogenannte Gelbe Linie überschritten, um eine Sprengladung abzubringen. Sie seien eine unmittelbare Bedrohung gewesen und nach ihrer Identifizierung von der Luftwaffe "eliminiert" worden, hieß es weiter. Die Angaben ließen sich zunächst nicht überprüfen.

Israel hat die Gelbe Linie zur Grenze erklärt. Sie markiert die Rückzugsposition der Armee im Rahmen der Waffenruhe mit der palästinensischen Terrorgruppe Hamas. Sie ist durch gelb markierte Betonelemente und Schilder gekennzeichnet. Seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober gibt es im Gazastreifen immer wieder tödliche Zwischenfälle.

