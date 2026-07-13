Beim Einsatz der US-Einwanderungsbehörde wurde erneut ein Mensch getötet (Archivbild). (Getty Images / Anadolu / Sean Bascom)

Der Vorfall soll sich Medienberichten zufolge in der Kleinstadt Biddeford im Bundesstaat Maine ereignet haben. Weitere Einzelheiten zu den Hintergründen wurden zunächst nicht bekannt. Ein Sprecher des Repräsentantenhauses von Maine erklärte, Vertreter der Staatspolizei seien vor Ort. Man gehe davon aus, dass auch die Sicherheitsbehörde FBI Ermittlungen aufnehmen werde.

Es ist der zweite tödliche Vorfall binnen weniger Tage. Am vergangenen Dienstag hatte ein ICE-Beamter im Bundesstaat Texas einen Autofahrer erschossen, der sich der Behörde zufolge einer Festnahme entziehen wollte. Das Vorgehen von ICE hatte bereits mehrfach für Unverständnis gesorgt. Der Tod zweier US-Staatsbürger in Minneapolis im Januar führte zu wochenlangen Protesten in der Region.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.