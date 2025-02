Der Buckelwal vom Hubschrauber aus gesehen. (Citynewstv / dpa)

Ein Hubschrauberpilot sah den Kadaver bei einem Überflug am Strand der unbewohnten Vogelschutzinsel Minsener Oog südöstlich von Wangerooge. Daraufhin verschafften sich Mitarbeiter der Wasserstraßen- und Schifffahrtverwaltung in Wilhelmshaven einen Überblick. Nach Einschätzung des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer handelt es sich um einen noch nicht ausgewachsenen Buckelwal. Das Tier soll am Samstag von Fachleuten näher untersucht werden. Eine Bergung ist laut den Behörden weder für die Sicherheit der Schifffahrt noch für den Naturschutz notwendig.

Dass Wale an der Nordseeküste oder auf Nordseeinseln stranden, kommt immer wieder vor. Buckelwale werden dort laut der Nationalparkverwaltung aber eher selten gesichtet. Die Säuger werden 12 bis 15 Meter lang und können bis zu 30 Tonnen wiegen. Sie leben in polaren Meeren und ziehen zum Kalben bis in tropische Gewässer.

Vor wenigen Tagen war vor Sylt ein 10 bis 15 Tonnen schwerer, toter Pottwal entdeckt und an den Inselstrand geschleppt worden. Woher das Tier stammt und woran es gestorben ist, wird derzeit noch untersucht.

