Die Ukraine hat erneut die russische Ölindustrie mit Drohnen angegriffen. (picture alliance / press.media / Seleznev Pavel)

Der Generalstab in Kiew sprach von mehreren Angriffen auf verschiedene Ziele. Dabei sei auch die Öl-Raffinerie in Kstowo an der Wolga getroffen und ein Brand ausgelöst worden, hieß es. Der zuständige russische Gouverneur, Nikitin, erklärte, herabstürzende Trümmerteile hätten Feuer an zwei Industrieobjekten verursacht.

Die Raffinerie von Kstowo gehört dem russischen Ölkonzern Lukoil und zählt zu den zehn größten des Landes. Die Ukraine greift seit Monaten immer wieder Raffinerien, Pumpstationen und Exporthäfen der russischen Ölindustrie an. Kiew will so die Einnahmen Russlands aus Ölverkäufen schmälern und die Treibstoffversorgung der russischen Truppen beeinträchtigen.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.