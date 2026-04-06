Wetter
Erneut viel Sonne bei Werten von 10 Grad im Norden bis 23 Grad im Südwesten

Der Wetterbericht, die Lage: Hinter einem nach Südfinnland abziehenden Sturmtief strömt Meeresluft polaren Ursprungs in große Teile Deutschlands. In den nächsten Tagen setzt sich Hochdruckeinfluss durch.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts gering bewölkt oder klar, in den Flussniederungen Nebelfelder. Tiefstwerte plus 5 bis minus 3 Grad. Am Tag im Nordosten zunächst wolkig, sonst viel Sonne. Temperaturen im Norden und Nordosten 10 bis 14, sonst 15 bis 20, im Südwesten bis 23 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch von Nordwesten Aufzug von Wolkenfeldern, im Osten und Süden heiter oder sonnig. 10 bis 19, im Westen und Südwesten 20 bis 24 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.