Bundesweit Aktionen

Die Kundgebungen gegen Rechtsextremismus sollen auch am Sonntag weitergehen (Archivbild). (picture alliance / epd-bild / Stephan Wallocha)

In Sachsen-Anhalt soll es erneut Proteste in Magdeburg und Weißenfels geben.

In Sachsen ruft unter anderem das Bürgerbündnis "Freiberg für alle" am Nachmittag zu einer Kundgebung auf. Im brandenburgischen Forst in der Lausitz organisiert das Bündnis "Unteilbar Forst" eine Kundgebung. Das Motto: "NIE WIEDER IST JETZT!" Unter diesem Motto wird auch im thüringischen Meiningen zu einer Kundgebung auf dem Marktplatz aufgerufen. Demonstrationen sind außerdem etwa in Arnstadt und Sonneberg geplant.

Über 250.000 Demonstrierende am Samstag

Gestern waren in ganz Deutschland mehrere hunderttausend Menschen auf die Straße gegangen. Auf der größten Kundgebung in Berlin kamen Polizeischätzungen zufolge allein mehr als 150.000 Menschen am Reichstagsgebäude zusammen und bildeten als symbolische Brandmauer eine Menschenkette um den Bundestag. In Dresden zogen nach Veranstalterangaben 30.000 Menschen durch die Innenstadt. Eine ähnliche Zahl wurde aus Freiburg gemeldet. In Augsburg schätzte die Polizei die Zahl der Teilnehmer auf knapp 25.000. Auch in zahlreichen weiteren Städten gab es Kundgebungen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.