Nach Angaben der Polizei handelte es sich dieses Mal um fünf Unterstützer der Partei Die Linke. Sie seien beim Verteilen von Werbematerial in Dohna bei Dresden zunächst von einem unbekannten Mann verbal bedroht worden. Wenig später sei der Täter mit einer Machete zurückgekehrt. Der Vorfall habe sich gestern ereignet, heute sei von der Gruppe Strafanzeige gestellt worden. Der Staatschutz habe die Ermittlungen übernommen.

Bereits am Wochenende hatte es in Sachsen einen Angriff auf ein Wahlkampfteam der Piratenpartei gegeben. In Sachsen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt.

