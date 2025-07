Waldbrand in der Gohrischheide zwischen Sachsen und Brandenburg (Archivbild vom 1. Juli 2025) (Daniel Wagner / dpa / Daniel Wagner)

Nachdem in Brandenburg mehrere Brände unter Kontrolle gebracht werden konnten, brachen in dem Bundesland im Spree-Neiße-Kreis und im Kreis Oberspreewald-Lausitz neue Feuer aus. Insgesamt stehen dort rund vier Hektar in Flammen; die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben mit rund 30 Löschfahrzeugen im Einsatz. Im Landkreis Meißen in Sachsen brennt es in einem Waldgebiet in der Gohrischheide.

Laut dem Deutschen Wetterdienst gilt insgesamt für viele Regionen in Deutschland eine hohe Waldbrand-Warnstufe, in der Südosthälfte des Landes teils die höchste. Das betrifft vor allem Brandenburg und Bayern, aber auch Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Morgen soll das Risiko aufgrund erwarteter Regenfälle deutlich niedriger sein.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.