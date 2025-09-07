Iberische Halbinsel

Waldbrände in Spanien (Archivfoto) (Lalo R. Villar/AP/dpa)

In Seia im Zentrum Portugals seien 600 Feuerwehrleute im Einsatz, erklärten die portugiesischen Behörden. Mehrere Straßen seien geschlossen worden. Die Polizei nahm eigenen Angaben zufolge einen Menschen wegen des Verdachts auf Brandstiftung fest. In Spanien riegelten die Behörden das kleine Dorf Castromil im Nordwesten des Landes aufgrund eines Feuers in der Nähe als Vorsichtsmaßnahme ab. Auch hier war der Brand aufgrund starker Winde wieder aufgeflammt.

Vor einer Woche hatte Spanien den wegen der Waldbrände seit Wochen andauernden Notstand beendet. Nach Angaben des Europäischen Waldbrandinformationssystems wurden mehr als 350.000 Hektar Land zerstört. Vier Menschen kamen ums Leben. In Portugal wurden demnach bereits rund 254.000 Hektar Land zerstört. Es starben ebenfalls vier Menschen.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.