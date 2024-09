Kita-Krise

Vor dem Amtssitz von Berlins Regierendem Bürgermeister Wegner meldeten sie zudem eine Kundgebung an. In der langwierigen Auseinandersetzung um einen Tarifvertrag, der vor allem Entlastung für die Mitarbeiter bringen soll, endet heute die Urabstimmung über unbefristete Streiks. Wie schon frühere Berliner Landesregierungen lehnt Wegners Regierung die Gewerkschaftsforderungen aus formalen Gründen ab. Berlin habe nicht das Recht dazu, einen Entlastungstarifvertrag mit Regelungen für kleinere Gruppen, Ausgleichsmaßnahmen und bessere Ausbildung zu schließen, weil die Tarifgemeinschaft der Länder zuständig sei, heißt es.

Bundesweit werden seit langem Personalmangel und Folgen wie reduzierte Öffnungszeiten und überfüllte Gruppen in Kitas beklagt. Etwa 300 Wissenschaftler warnten kürzlich in einem dramatischen Appell an die Politik vor einem Kollaps der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung in Deutschland. Sie fordern unter anderem ein Sondervermögen.