Nahverkehr

Der U-Bahnbetrieb in Hamburg wurde eingestellt. (picture alliance / ABBfoto / -)

In Hamburg fielen alle U-Bahnen aus sowie zahlreiche Buslinien. Der Ausstand begann um 3 Uhr in der Nacht und soll nach Angaben der Gewerkschaft Verdi 24 Stunden andauern. Im bayerischen Bamberg sind nur Notfallbusse im Einsatz.

Die Warnstreiks sollen am Donnerstag in weiteren Städten fortgesetzt werden. In Frankfurt am Main hat Verdi die Beschäftigten der Verkehrsgesellschaft von Beginn der Frühschicht an zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Betroffen sind alle U-Bahn- und Straßenbahn-Linien. Busse und S-Bahnen sollen hingegen fahren. Einschränkungen in geringerem Ausmaß werden in Hessen zudem in Marburg und Gießen erwartet.

Auch in Bayern sind neue Warnstreiks angekündigt. In Regensburg erwarten die Stadtwerke erhebliche Beeinträchtigungen, da auch die Schulbus- und Express-Buslinien bestreikt werden sollen. In Augsburg werden Busse und Straßenbahnen voraussichtlich nur sporadisch verkehren.

Verdi verhandelt derzeit in den Bundesländern über neue Tarifverträge für den ÖPNV.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.