Vor NATO-Gipfel

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, die Polizei habe 39 Menschen in Gewahrsam genommen. Als Grund wurde unter anderem die Mitgliedschaft in einer extremistischen Gruppierung genannt. Es seien Munition und verbotene digitale Materialien beschlagnahmt worden, hieß es.
Nach Angaben türkischer Medien und Gewerkschaften sind unter den Festgenommenen Journalisten, Wissenschaftler und Mitglieder linker Gruppen. Der türkische Journalistenverband sowie ein Anwaltsverband forderten deren Freilassung und sprachen von einem Versuch, oppositionelle Stimmen einzuschüchtern.
Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.