Das meldet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf die Internetseite "Flight Aware". Bereits am Wochenende waren mehr als 4.500 Verbindungen ausgefallen. Hintergrund ist der Streit zwischen Demokraten und Republikanern im US-Kongress über den Haushalt, weshalb keine Gelder an Bundesbedienstete gezahlt werden. Zu ihnen zählen auch die Fluglotsen.
Inzwischen ist aber Bewegung in den Streit gekommen. Gestern Abend votierte der Senat mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten.
Diese Nachricht wurde am 10.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.