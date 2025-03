Die Proteste in der Türkei gegen die Regierung Erdogan dauern an. (AFP / ANGELOS TZORTZINIS)

Allein in Istanbul habe die Polizei rund 170 Demonstranten festgesetzt, darunter auch mehrere Journalisten, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Ihnen werde unter anderem vorgeworfen, ihre Gesichter mit Masken bedeckt und sich an Gewalt beteiligt zu haben. Die Polizei in Istanbul setzte neben Tränengas auch Plastikgeschosse gegen die Protestierenden ein. Es war bereits der siebte Abend in Folge, an dem es zu landesweiten Demonstrationen wegen der Inhaftierung des prominenten Oppositionspolitikers und inzwischen abgesetzten Istanbuler Bürgermeisters Imamoglu kam.

Dessen Partei CHP wirft Präsident Erdogan vor, er instrumentalisiere die türkische Justiz gegen einen aussichtsreichen politischen Gegner.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.