Laut Medienberichten gab es im Gazastreifen erneut Tote nach einem israelischen Angriff. (Maya Alleruzzo / AP / dpa / Maya Alleruzzo)

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, allein in Dschabalija im Norden des Küstenstreifens seien 16 Menschen getötet und weitere verletzt worden. Die israelische Armee teilte mit, sie könne Angriffe auf Terrorziele im Norden des Gazastreifens bestätigen. Die Armee habe ihre Bodenoffensive ausgeweitet und zudem Dutzende Ziele aus der Luft angegriffen. In mehreren Gebieten westlich von Chan Junis forderte die Armee die Einwohner auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor mehr als eineinhalb Jahren wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 54.000 Palästinenser getötet. Auslöser des Kriegs war der Überfall der Hamas und anderer islamistischer Terroristen auf Israel am 7. Oktober 2023. Damals wurden rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.