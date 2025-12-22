In Aachen und Bielefeld zum Beispiel kamen rund 20.000 Menschen zusammen, 16.000 in Karlsruhe, 8.000 in Cottbus. Ende November waren es bereits mehr als 70.000 in Dortmund gewesen, in Köln werden für morgen 40.000 erwartet. Teilnehmer begründeten nach Angaben örtlicher Medien ihre Teilnahme mit Besinnlichkeit und Gemeinschaft. Zudem hoben einige hervor, bei solchen Veranstaltungen merke man, dass es ein Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gesellschaft gebe, was wichtig sei.
Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.