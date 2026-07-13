Schaden an Brücke

Auf der Bahnstrecke von Köln über Wuppertal nach Hagen kommt es weiterhin zu Verspätungen und Zugausfällen. (picture alliance/imageBROKER/Robert Poorten)

Betroffen ist der Regional- ebenso wie der Fernverkehr, darunter ICE-Verbindungen von Köln nach Hannover und Berlin. Die Bahn teilte mit, der Grund seien Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten der Generalsanierung.

Die Strecke sollte eigentlich seit Freitagabend wieder nach Plan befahren werden. Am gleichen Tag stellte allerdings ein Sachverständiger bei einer routinemäßigen Prüfung einen Schaden an einer Brücke bei Opladen fest. Aus Sicherheitsgründen wurde eines der beiden Gleise gesperrt. Frühere Inspektionen - zuletzt Ende 2025 - hatten laut der Bahn keine Schäden ergeben. Unabhängig davon müssen die Züge auf dem gesamten sanierten Abschnitt vorerst noch deutlich langsamer fahren.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.