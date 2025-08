Demonstranten und Polizisten in London. (PA/AP/dpa, uncredited)

Anhänger der rechtsextremen Partei "Britain First" demonstrierten in Manchester für eine massenhafte Ausweisung von Migranten. Dabei gab es Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten, die die Polizei aber rasch unterband. Auch in der Hauptstadt London kam es bei einem Zug rechtsgerichteter Demonstranten zu Aussschreitungen.

Bereits in den vergangenen Wochen und Monaten war es in Großbritannien immer wieder zu einwanderungsfeindlichen und teils gewalttätigen Protesten gekommen.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.