In der Stadt Valjevo gingen tausende Menschen auf die Straße. Eine kleine Gruppe Maskierter setzte dort das Büro der regierenden Serbischen Fortschrittspartei SNS in Brand. Auch aus der Hauptstadt Belgrad und der zweitgrößten Stadt Novi Sad wurden Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gemeldet.
Seit Monaten kommt es immer wieder zu heftigen Protesten gegen die Regierung und die im Land herrschende Korruption. Zuletzt wurden regierungskritische Demonstranten mehrfach von teils vermummten Regierungsanhängern angegriffen.
Diese Nachricht wurde am 17.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.