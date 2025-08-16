Proteste gegen die Vucic-Regierung in Serbien. Erneut kam es dabei zu Gewalt. (Bild vom 14.08.) (AP / Darko Vojinovic)

In Belgrad hatten sich wieder tausende Menschen versammelt, um gegen Korruption und die Regierung von Präsident Vucic zu protestieren. Die Polizei setzte nach Medienberichten Tränengas und Blendgranaten ein. Es ist der vierte Tag in Folge, an dem es zu Zusammenstößen gekommen ist. Es wurden bereits zahlreiche Menschen verletzt und festgenommen.

Die Proteste hatten nach dem Einsturz eine Bahnhofsvordachs begonnen, bei dem im November des vergangenen Jahres 16 Menschen ums Leben gekommen waren. Bisher verliefen die Proteste meist friedlich.

