Der Zuschauer sei vergangenen Sonntag von einem der Tiere gerammt worden und nun an seinen Verletzungen gestorben, teilte die Gemeinde Eygalières mit. Bürgermeisterin Pelissier sprach von einem tragischen Unfall und den Angehörigen ihr Mitgefühl aus. Die Gemeinde hatte einen sogenannten Abrivado abgehalten, bei der Stiere von Reitern durch die Straßen zu einer Arena getrieben werden. Vor einem Monat war in der Gemeinde Générac ein Zuschauer beim Abrivado tödlich verletzt worden.
In bestimmten Regionen Südfrankreichs ist die Stierkampftradition weiterhin lebendig. Befürworter sehen darin ein Nationalsymbol und Kunst. Gegner sprechen von brutaler Tierquälerei.
Diese Nachricht wurde am 15.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.