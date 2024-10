Das Unifil-Hauptquartier in der Stadt Mansouri im Libanon. (AFP / -)

Sie seien verletzt worden, als es in der Nähe eines Beobachtungspostens heute früh am Hauptquartier in Nakura zu zwei Explosionen gekommen sei, teilten die Vereinten Nationen mit. Zudem seien mehrere Schutzmauern an einem anderen UNO-Posten eingestürzt. Eine Planierraupe des israelischen Militärs habe die Wände erfasst, hieß es. Die Unifil sprach von einer schwerwiegenden Entwicklung. Bereits gestern hatten israelische Truppen der UNO zufolge das Hauptquartier beschossen und dabei mindestens zwei Blauhelm-Soldaten verletzt. Mehrere Staaten - darunter Deutschland - äußerten Kritik und verlangten Aufklärung.

