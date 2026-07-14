Russischer Angriffskrieg

Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew (picture alliance / Photoshot)

Nach Angaben von Bürgermeister Klitschko wurden die Attacken mit ballistischen Raketen durchgeführt. Diese gelten wegen ihrer hohen Geschwindigkeit als nur schwierig abzufangen. Laut Zeugen und Reportern gab es mehrere Explosionen. Nach Angaben der Behörden brachen in mindestens zwei Stadtteilen Brände aus, teils seien durch herabgestürzte Trümmerteile ausgelöst worden. Derweil meldeten die russischen Besatzer ukrainische Drohnenangriffe in den von Moskau kontrollierten Teilen der Region Donezk. Dabei seien mehrere Menschen getötet worden, teilte der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef Puschilin im Onlinedienst Telegram mit. Eine Stellungnahme aus Kiew lag zunächst nicht vor.

Die Ukraine wehrt sich seit über vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen die Invasion Russlands.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.