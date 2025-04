Angehörige in Gaza trauen um ein totes Kind. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Abdel Kareem Hana)

Seit Sonntagmorgen seien 50 Menschen getötet worden, teilten die von der Hamas kontrollierten Behörden mit. Nach Angaben von zwei Krankenhäusern starben bei einem Angriff in Chan Junis acht Menschen und bei einem Angriff in der Stadt Deir al-Balah weitere vier. Seit Beendigung der Waffenruhe Mitte März fliegt das israelische Militär wieder Attacken auf Ziele im Gazastreifen. Zudem wurde eine neue Bodenoffensive gestartet. Israel begründet das Vorgehen damit, dass Druck auf die Hamas ausgeübt werden soll, um die in deren Gewalt verbliebenen Geiseln freizubekommen.

Die Terrororganisation fordert ihrerseits als Bedingung für eine Freilassung unter anderem einen Waffenstillstand und den vollständigen Abzug der israelischen Armee.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.