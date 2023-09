Syrien

Erneute Demonstration gegen Regierung - Demonstranten stürzen Statue von Assads Vorgänger

In Syrien hat es erneut Proteste gegen die Regierung von Präsident Assad gegeben. In der Provinzhauptstadt Suweida zogen hunderte Demonstranten vor ein öffentliches Gebäude und rissen ein Plakat von Assad herunter, wie auf Videos in sozialen Medien zu sehen ist. Außerdem wurde eine Statue von Assads Amtsvorgänger, seinem Vater Hafis al-Assad, zertrümmert.

04.09.2023