Ukraine: Feuerwehrleute löschen ein Haus in Saporischschja, das nach ukrainischen Angaben durch einen russischen Drohnenangriff in Brand geraten ist. (Kateryna Klochko / AP / dpa / Kateryna Klochko)

Das teilten die ukrainischen Behörden mit und meldeten einen Toten und zwei Verletzte in Kramatorsk im Osten des Landes. In der Stadt Saporischschja gerieten nach Angaben des dortigen Gouverneurs Wohnhäuser in Brand. Ingesamt meldete die ukrainische Luftabwehr den Abschuss von mehr als 60 Drohnen.

Der Leiter des russischen Ermittlungskomitees, Bastrykin, wies gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Tass auf die Angriffe der Ukraine auf russische Grenzgebiete hin. Seit Kriegsbeginn seien dadurch mehr als 650 Zivilisten gestorben, sagte Bastrykin. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Am russisch besetzten Kernkraftwerk Saporischschja ist unterdessen eine neue Beobachtermission der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA eingetroffen. Der Schichtwechsel der Atomexperten hatte sich wegen militärischer Aktivitäten rund um die Anlage um Wochen verzögert.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.