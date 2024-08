Nahost-Krise

Die Skyline von Doha, der Hauptstadt von Katar. (IMAGO / photothek )

Zu den Gesprächen in Doha erwartet werden unter anderem Katars Ministerpräsident Thani, CIA-Direktor Burns, Ägyptens Geheimdienstchef Kamel und der Leiter von Israels Auslandsgeheimdienst Mossad, Barnea. Eine direkte Beteiligung der Terrororganisation Hamas ist abermals nicht vorgesehen, die militanten Islamisten wollen sich aber anschließend über die Inhalte informieren lassen. Im Zentrum der Verhandlungen stehen eine mögliche Waffenruhe im Gaza-Krieg sowie ein Austausch von Geiseln in der Gewalt der Hamas gegen palästinensische Straftäter in israelischen Gefängnissen.

Zudem hatte es zuletzt Indizien gegeben, dass der Iran im Falle einer Einigung bereit sein könnte, auf den angedrohten Großangriff auf Israel zu verzichten.

