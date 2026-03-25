Seltenes Exemplar: Ein Berggorilla im Virunga Nationalpark (imago stock&people / Westend 61)

Sie stünden unter enger Beobachtung der Mitarbeiter. Weltweit leben Schätzungen zufolge mehr als 1.000 Berggorillas in freier Wildbahn, etwa 350 davon im Virunga-Nationalpark. Er liegt im Osten des zentralafrikanischen Landes und umfasst 7.800 Quadratkilometer; das entspricht in etwa der Größe Korsikas.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.