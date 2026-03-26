In der Demokratischen Republik Kongo hat sich zum zweiten Mal binnen weniger Monate eine seltene Zwillingsgeburt der vom Aussterben bedrohten Berggorillas ereignet. Es handele sich um ein weibliches- und ein männliches Jungtier, erklärte die Leitung des Virunga-Nationalparks.
Sie stünden unter enger Beobachtung der Mitarbeiter. Weltweit leben Schätzungen zufolge mehr als 1.000 Berggorillas in freier Wildbahn, etwa 350 davon im Virunga-Nationalpark. Er liegt im Osten des zentralafrikanischen Landes und umfasst 7.800 Quadratkilometer; das entspricht in etwa der Größe Korsikas.
Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.