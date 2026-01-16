Machtkampf mit Kurden

Syrische Soldaten überwachen in Aleppo den Rückzug kurdischer Bewohner aus ihren Stadtteilen. (AFP / OMAR HAJ KADOUR)

Sie befürchten weitere Kämpfe zwischen der Armee der Übergangsregierung und Mitgliedern der kurdischen Minderheit. In der vergangenen Woche hatte das syrische Militär die kurdischen Stadtviertel Aleppos unter Kontrolle gebracht. Nun verlagern sich die Gefechte offenbar weiter Richtung Osten. Die Regierungstruppen hatten einen humanitären Korridor für mehrere Ortschaften östlich von Aleppo aufgemacht. Später sollte er wieder geschlossen werden.

Hintergrund ist ein Machtkampf. Damaskus drängt auf eine Eingliederung der autonom geführten kurdischen Verwaltungen im Nordosten des Landes in die staatliche Ordnung. Die kurdischen Kräfte lehnen das ab.

