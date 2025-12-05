Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Ein Sprecher der in Afghanistan regierenden militant-islamistischen Taliban schrieb auf der Plattform X, Pakistan habe am Abend erneut Angriffe auf die Provinz Kandahar gestartet. Afghanische Streitkräfte hätten darauf reagiert. Die pakistanische Seite bestätigte den gegenseitigen Beschuss. Angaben zu Toten oder Verletzten gab es zunächst nicht.

Die erneuten Grenzgefechte folgen auf einen im Oktober aufgeflammten Konflikt zwischen den beiden Ländern. Die Taliban machten Pakistan für Explosionen in der Hauptstadt Kabul verantwortlich. Daraufhin griffen sie pakistanische Militärposten an. Es kam zu schweren Gefechten. Durch die Vermittlung Katars und der Türkei wurde eine Waffenruhe vereinbart - zu einer umfassenden Einigung zwischen den beiden Nachbarländern kam es jedoch nicht.

