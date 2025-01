Lager in Albanien

Das Ankunftslager für Flüchtlinge in der Hafenstadt Shengjin im nördlichen Albanien (Alketa Misja / dpa)

Ein Gericht in Rom hob die Inhaftierung von 43 Migranten in Aufnahmezentren in Albanien auf und verwies auf die unklare Rechtslage. Die Männer müssen demnach nach Italien gebracht werden. Die Migranten, die unter anderem aus Bangladesch und Ägypten stammen, waren Anfang der Woche von einem Schiff der italienischen Marine im Mittelmeer aufgenommen und nach Albanien gebracht worden.

Italienische Gerichte hatten dieses Vorgehen bereits zweimal untersagt. Der Europäische Gerichtshof will voraussichtlich im Februar klären, ob das Vorgehen Italiens mit EU-Recht vereinbar ist.

