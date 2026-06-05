Naher Osten

Nach Angaben des Militärs wurde ein Soldat bei einem Angriff der Miliz getötet. Daraufhin habe man Infrastruktur der Hisbollah bombardiert. Die vom Iran unterstützte Miliz gab anschließend einen weiteren Raketenangriff auf israelische Einheiten bekannt. Gestern hatte Hisbollah-Chef Kassim eine Vereinbarung zwischen dem Libanon und Israel zur Umsetzung einer Waffenruhe abgelehnt. Die Regierung in Beirut und deren Armee sind keine Kriegspartei. Da die Hisbollah aber vom Libanon aus operiert, zielen die israelischen Angriffe immer wieder auf das Territorium des Landes.
Die Miliz agiert dort bislang weitgehend autonom und wehrt sich unter anderem gegen Pläne für eine Entwaffnung.
Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.