Die JVA Rheinbach in Nordrhein-Westfalen (Thomas Banneyer/dpa)

Die Polizei durchsuchte Räume der Justizvollzugsanstalt Rheinbach und mehrere Privatwohnungen. Außer gegen Bedienstete werde gegen Inhaftierte und ehemalige Inhaftierte ermittelt, hieß es. Medieninformationen zufolge sollen Beamte gegen Geld Handys und Drogen in die Haftanstalt geschmuggelt und an Insassen übergeben haben. Anfang Mai hatte die Polizei bereits Räume der JVA Euskirchen durchsucht. Die Gefängnismitarbeiter dort sollen regelrechte "Bestechungs-Abos" verkauft haben, bei denen man gegen eine monatliche Bezahlung vor Kontrollen gewarnt wurde.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.