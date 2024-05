Georgien

Erneute Proteste gegen umstrittene Gesetzesinitiative

In Georgien dauern die Proteste gegen die Regierung an. Am Abend versammelten sich erneut tausende Menschen in der Hauptstadt Tiflis. Die Demonstranten wenden sich gegen eine Gesetzesinitiative der Regierung zur Verhinderung "ausländischer Einflussnahme".