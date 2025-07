Einsatzkräfte der Feuerwehr bei den Aufräumarbeiten nach russischen Angriffen in der Stadt Kostjantyniwka. (picture alliance / Anadolu / Diego Herrera Carcedo)

Medienberichten zufolge gab es in der Hafenstadt Odessa mindestens ein Todesopfer und mehrere Verletzt. Demnach schlug eine Drohne in ein mehrstöckiges Hochhaus ein, zudem sei weitere zivile Infrastruktur beschädigt worden. Auch in Sumy im Nordosten gab es weitere Angriffe. Dort waren nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Folge von Angriffen auf die Energieversorgung mehrere tausend Familien von Stromausfällen betroffen.

In Russland wurden laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass mehr als ein Dutzend Drohnen abgefangen. Diese seien in Richtung Moskau geflogen, teilte der Bürgermeister der Hauptstadt, Sobjanin mit.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.