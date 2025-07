Wie hier in Odessa setzte Russland an mehreren Orten seine Angriffe auf die Ukraine fort. (AFP / HANDOUT)

In der Hafenstadt Odessa gab es nach Angaben der Verwaltung mindestens ein Todesopfer und mehrere Verletzte. Demnach schlug eine Drohne in ein Hochhaus ein; zudem wurde zivile Infrastruktur beschädigt. In der zentralukrainischen Region Dnipropetrowsk wurden laut den Behörden zwei Menschen bei einem Raketeneinschlag getötet. In Sumy im Nordosten gab es Angriffe auf die Energieversorgung. Mehrere tausend Haushalte waren ohne Strom.

Unterdessen wurden aus mehreren Regionen Russlands Angriffe mit ukrainischen Drohnen gemeldet. Rund um die Hauptstadt Moskau berichteten Bewohner von massiven Explosionen. Erneut kam es beim Betrieb der Flughäfen der Stadt zu Einschränkungen. In der Region Rostow nahe der ukrainischen Grenze musste der Zugverkehr zeitweise eingestellt werden, nachdem Teile abgeschossener Drohnen auf Eisenbahnanlagen gefallen waren.

