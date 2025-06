Neue Suche nach Maddie in portugiesischer Stadt Lagos. (Joao Matos / AP / dpa / Joao Matos)

Die Suche startete am Morgen in Lagos nahe dem Urlaubsort Praia da Luz an der Algarveküste. Von dort verschwand das damals dreijährige Mädchen während eines Urlaubs mit seiner Familie.

Die neue Suchaktion findet auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft Braunschweig statt. Sie betrachtet den deutschen Sexualstraftäter Christian B. als Mordverdächtigen im Fall Maddie.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.