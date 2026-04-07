So muss heute in Augsburg mit erheblichen Einschränkungen gerechnet werden. Im Laufe der Woche sind Arbeitsniederlegungen beispielsweise in Nürnberg, Landshut und München geplant. Nach Angaben von Verdi sind auch Streiks in kleineren Städten möglich.
Die Tarifverhandlungen sollen am 15. April fortgesetzt werden. Die Gewerkschaft fordert für die etwa 9.000 Beschäftigten von mehr als 20 kommunalen Unternehmen deutliche Lohnerhöhungen und eine Reduzierung der Arbeitszeit.
Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.