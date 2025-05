Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Am frühen Morgen heulten in vielen Gebieten in Israel Warnsirenen, darunter in Jerusalem und am Toten Meer. Die israelische Armee teilte mit, ein aus dem Jemen abgefeuertes Geschoss sei von der Raketenabwehr abgefangen worden. Gestern hatten die Huthi zweimal Raketen in Richtung Israel abgefeuert.

Seit Israels Armee im März die Angriffe im Gazastreifen wieder aufgenommen hat, feuert die Huthi-Miliz wieder regelmäßig Raketen in Richtung Israel. Die Huthi stellen ihre Angriffe als Unterstützung der militant-islamistischen Hamas im Gazastreifen dar.

