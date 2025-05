Erneuter Starship-Testflug von SpaceX von der Starbase in Texas (Eric Gay / AP / dpa-bildfunk)

Zwar erreichte die obere Stufe anders als nach den beiden vorhergehenden Starts das All. SpaceX zufolge geriet sie dann aber durch ein Leck ins Trudeln und trat anschließend unkontrolliert wieder in die Erdatmosphäre ein. Es sei wahrscheinlich, dass sie in Flammen aufgegangen und über dem Indischen Ozean zerschellt sei. Das über 120 Meter hohe Starship ist die bisher größte und leistungsstärkste Weltraumrakete. Mit ihr verfolgt SpaceX das Ziel, eine vollständig wiederverwendbare und damit kostengünstige Rakete zu bauen.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken. SpaceX selbst strebt nach eigenen Angaben danach, mit dem System eines Tages den Mars zu erreichen.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.