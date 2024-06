Boeings "Starliner" am Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida (dpa / AP / Joel Kowsky)

Die Mission werde um mindestens 24 Stunden hinausgezögert, hieß es. Die beiden Astronauten saßen zu diesem Zeitpunkt bereits angeschnallt in ihren Sitzen. Der erste Flug des Starliners mit zwei Astronauten an Bord zur Internationalen Raumstation ISS sollte eigentlich schon Anfang Mai von Florida aus erfolgen. Nur zwei Stunden vor dem ursprünglichen Termin waren aber Probleme an einem Druckventil der Trägerrakete festgestellt worden. Später wurde ein kleines Helium-Leck an der Kapsel entdeckt.

Die Nasa will den "Starliner" künftig neben der "Dragon"-Kapsel von SpaceX regelmäßig für den Transport von Astronauten zur Raumstation ISS nutzen. Die "Dragon"-Kapsel des Unternehmens von Multimilliardär Elon Musk befördert bereits seit mehreren Jahren für die Nasa Raumfahrer zur ISS. Das "Starliner"-Programm hatte hingegen in den vergangenen Jahren eine ganze Serie von Rückschlägen hinnehmen müssen.

