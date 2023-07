Streik osteuropäischer Lastwagenfahrer in Gräfenhausen (Arne Dedert / dpa / Arne Dedert)

Auch die Auftraggeber seien in der Pflicht, die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zu kontrollieren, sagte der hessische DGB-Vorsitzende Rudolph. Bei Beanstandungen sollten keine Aufträge an entsprechende Logistikunternehmen mehr vergeben werden.

Hintergrund für den Streik an der Autobahnraststätte Gräfenhausen an der A5 sind Lohnforderungen Dutzender Lkw-Fahrer an ihre polnische Spedition. Die Männer stammen unter anderem aus Georgien, Usbekistan und Tadschikistan. Bereits im April hatten rund 60 Fahrer desselben Unternehmens wochenlang gestreikt, um Lohnzahlungen durchzusetzen. Der Fall hatte Aufmerksamkeit auf die schlechten Arbeitsbedingungen ausländischer Fernfahrer gelenkt.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.